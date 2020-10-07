Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького"
Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка зі "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким, де вони обговорюють способи залякування Лероса і справу про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео, опубліковане нардепом.
За словами Лероса, записи зробила Служба безпеки України в рамках розслідування про корупцію в Києві.
Нардеп стверджує, що сам запис вівся, "коли Комарницький поїхав в сауну до свого партнера".
За словами нардепа, в ході розмови Комарницький нібито обговорює з Тищенком те, як можна покарати Лероса - "відкрутити вухо", чи "організувати, що приймуть на хабарі", "обійняти десь у ресторані, щоб він червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" чи лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф у 17 тисяч гривень, який він готовий заплатити.
Також фігуранти плівок обговорюють замовне інтерв'ю з якимось Антоном з "Вєстєй". Виходячи із розмови, вони пояснюють йому, що саме потрібно написати у статті.
Раніше повідомлялось, що Лерос опублікував в мережі записи розмов, які, за його твердженням, належать куму голови Офісу президента Миколі Тищенку і так званому "смотрящему за Києвом" Денису Комарницькому.
Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов Комарницького з Тищенко. На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський.