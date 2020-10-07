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07 жовтня 2020, 12:49 21

Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького"

07 жовтня 2020, 12:49 21
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Йдеться про історію розкрадання коштів Подільсько-Воскресенського моста
Йдеться про історію розкрадання коштів Подільсько-Воскресенського моста
Фото: Facebook
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Народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка зі "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким, де вони обговорюють способи залякування Лероса і справу про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео, опубліковане нардепом.

За словами Лероса, записи зробила Служба безпеки України в рамках розслідування про корупцію в Києві.

Нардеп стверджує, що сам запис вівся, "коли Комарницький поїхав в сауну до свого партнера".

За словами нардепа, в ході розмови Комарницький нібито обговорює з Тищенком те, як можна покарати Лероса - "відкрутити вухо", чи "організувати, що приймуть на хабарі", "обійняти десь у ресторані, щоб він червоний став", "пристебнути наручниками і пробігти десятку", "облити зеленкою" чи лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф у 17 тисяч гривень, який він готовий заплатити.

Також фігуранти плівок обговорюють замовне інтерв'ю з якимось Антоном з "Вєстєй". Виходячи із розмови, вони пояснюють йому, що саме потрібно написати у статті.

Раніше повідомлялось, що Лерос опублікував в мережі записи розмов, які, за його твердженням, належать куму голови Офісу президента Миколі Тищенку і так званому "смотрящему за Києвом" Денису Комарницькому.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов Комарницького з Тищенко. На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський.

Слуга народа нардепи корупція депутат Гео Лерос Микола Тищенко
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