Росіяни атакували дроном приміський поїзд у Сумах
Вранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
На момент атаки потяг перебував на залізничній станції. Пасажирів у вагонах не було, а поїзна бригада встигла сховатися в укритті.
Завдяки цьому обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці 9 листопада ворожий безпілотник атакував транспорт енергетиків у Сумах. Постраждали троє працівників.
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