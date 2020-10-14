"Слуга народу" Богуцька публічно вибачилася перед однопартійцем Качурою за "тупий черевик"

Нардеп визнала, що це було грубо і не коректно

Нардеп визнала, що це було грубо і не коректно

Фото: Facebook

Народний депутат фракції «Слуга народу» Ліза Богуцька публічно вибачилася перед своїм колегою Олександром Качурой за образу останнього через висловлювання про закупівлю російської вакцини.

Про це Ліза Богуцька написала в соцмережі Facebook, повідомляє RegioNews.

Зокрема Богуцька повідомила, що вчора в ефірі одного з телеканалів було частково порушено тему конфлікту між нею і Качурою.

Дуже позитивний журналіст спробував розібратися в ситуації, і ми прийшли до формального примирення. Сьогодні ми зідзвонилися. Саша Качура запропонував написати пост про вичерпаний конфлікт. Я погодилася. Адже поганий мир краще доброї війни. Хоча виклики я завжди приймаю спокійно. Власне, так було і цього разу", - написала Богуцька.

Потім вона вибачилася перед Качурою за образливі висловлювання на його адресу, додавши, що все одно залишається супротивником російської вакцини і зажадала у сусідів повернути українські території.

Вчора в ефірі одного з телеканалів було частково порушено конфлікт між мною і Олександром Качурой. Дуже позитивний... Опубліковано Liza Bogutskaya Середа, 14 жовтня 2020 р.

Незабаром на пост Богуцької відреагував Качура.

У зв'язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Позов в суд не подаю! "Слуга народу" - це найбільша фракція в історії України, в яку входять вчителі, лікарі, юристи, блогери, підприємці. Ми - різні, але в цьому і є наша сила. Благополуччя, життя і здоров'я наших громадян - це головний пріоритет для влади!" - написав нардеп.

У зв'язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Позов до суду не подаю!... Опубліковано Олександр Качура Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".