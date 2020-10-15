У "Слузі народу” розповіли, як юридично оформлять опитування Зеленського

Верховна Рада має прийняти відповідний закон

Верховна Рада має прийняти відповідний закон

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У партії “Слуга народу” вважають, що парламент має ухвалити відповідний закон, щоб юридично оформити запропоноване президентом Володимиром Зеленським опитування.

Про це заявив у інтерв’ю виданню "Настоящее время” народний депутат від фракції "Слуга народу” Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вже схвалив відповідний законопроект.

Ми вже ухвалили законопроєкт на рівні комітету Верховної Ради. Зараз залишилася справа за малим, справа за голосуванням… Ми можемо скоротити процедуру і підписання спікером, публікації в той же день і підписання президентом цього законопроекту, який стане в подальшому законом”, - повідомив нардеп.

Він додав, що для усіх процедур "час технічно буде”, в тому числі, щоб надрукувати необхідні бланки.

На питання про те, що буде, якщо депутати не підтримають цей законопроект, Качура заявив, що тоді процес опитування буде мати інший формат.

Якщо буде якийсь інший формат обраний, точно буде організований цей процес не на виборчих дільницях, за межами дільниць. Це буде дійсно соціологічне опитування, за яким будуть залучатися, можливо, якісь компанії, соціологічні служби, які за межами виборчої дільниці зможуть провести цей соціологічне опитування”, – пояснив Качура.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.