Кандидати-клони балотуються на посади мерів у 24 містах, - КВУ

Рекордна кількість таких кандидатів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області

Рекордна кількість таких кандидатів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області

Фото: flickr

У 24 містах України на посади міських голів висунули свої кандидатури кандидати-клони, тобто особи із однаковими прізвищами.

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За даними КВУ, кандидати-клони зареєстровані у таких містах як Ужгород, Умань, Ніжин, Верхньодніпровськ, Рахів, Енергодар, Бориспіль, Тетіїв, Кремінна, Сватово, Старобільськ, Глиняни, Вознесенськ, Арциз, Болград, Татарбунари, Решетилівка, Костопіль, Берислав, Каховка, Олешки, Херсон, Умань, Вашківці.

Як правило, мова йде про двоє-троє осіб із однаковим прізвищем. Іноді, крім прізвища, однаковими також є імена кандидатів”, - розповів Кошель.

За його словами, у місті Ужгород Закарпатської області балотується три кандидати з прізвищем Андріїв, а в місті Рахів Закарпатської області балотується три кандидати з прізвищем Медвідь.

Крім того, у місті Умань Черкаської області балотуються три кандидати з прізвищем та ім’ям Цебрій Олександр: Цебрій Олександр Володимирович (міський голова, "Пропозиція”), Цебрій Олександр Васильович (у минулому Берчук Василь, самовисування) та Цебрій Олександр Володимирович (у минулому – Чалапчій Андрій).

Також місті Решетилівка Полтавської області балотується два кандидати з прізвищем Колесніченко, і в місті Бориспіль Київської області балотується три особи з прізвищем Федорчук.

Рекордна кількість кандидатів-клонів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області – 3 пари клонів (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута)”, - додав голова Комітету виборців.

Нагадаємо, п’ята частина відкритих "виборчих" проваджень стосується можливого підкупу - Клименко.

Також повідомлялось, що мер Умані подав заяву до поліції щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.