У ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського
Комісія поки готується проводити 25 жовтня місцеві вибори і проміжні парламентські в 208 мажоритарному окрузі
Комісія поки готується проводити 25 жовтня місцеві вибори і проміжні парламентські в 208 мажоритарному окрузі
Керівник пресслужби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко заявив, що Центрвиборчком поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, який анонсував Зеленський.
Про це він сказав в коментарі "КП в Україні", передає RegioNews.
Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Хівренко.
При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування.
Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував всеукраїнське опитування в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.
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