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13 жовтня 2020, 12:19 8

У ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського

13 жовтня 2020, 12:19 8
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Комісія поки готується проводити 25 жовтня місцеві вибори і проміжні парламентські в 208 мажоритарному окрузі
Комісія поки готується проводити 25 жовтня місцеві вибори і проміжні парламентські в 208 мажоритарному окрузі
Фото: з відкритих джерел
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Керівник пресслужби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко заявив, що Центрвиборчком поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, який анонсував Зеленський.

Про це він сказав в коментарі "КП в Україні", передає RegioNews.

Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Хівренко.

При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував всеукраїнське опитування в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

вибори Україна Володимир Зеленський опитування ЦВК
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