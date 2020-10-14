Стало відоме перше питання Зеленського до українського народу

Воно стосується корупції

Воно стосується корупції

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив перше з п'яти питань, які поставлять українцям під час всенародного опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звернення президента.

Питання №1. Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не виділяв додаткового фінансування на проведення всенародного опитування.

Також повідомлялось, що всеукраїнське опитування, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським на 25 жовтня може вплинути на результат голосування, оскільки близько 10% виборців обирають своїх кандидатів безпосередньо на дільниці.

13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.