В "Слуге народа" рассказали, как юридически оформят опрос Зеленского

Верховная Рада должна принять соответствующий закон

Верховная Рада должна принять соответствующий закон

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В партии "Слуга народа" считают, что парламент должен принять соответствующий закон, чтобы юридически оформить предложенный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Об этом заявил в интервью изданию "Настоящее время" народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже одобрил соответствующий законопроект.

Мы уже приняли законопроект на уровне комитета Верховной Рады. Сейчас осталось дело за малым, дело за голосованием ... Мы можем сократить процедуру и подписания спикером, публикации в тот же день и подписания президентом этого законопроекта, который станет в дальнейшем законом", - сообщил нардеп.

Он добавил, что для всех процедур "время технически будет", в том числе, чтобы напечатать необходимые бланки.

На вопрос о том, что будет, если депутаты не поддержат этот законопроект, Качура заявил, что тогда процесс опроса будет иметь другой формат.

Если будет какой-то другой формат выбран, точно будет организован этот процесс не на избирательных участках, за пределами участков. Это будет действительно социологический опрос, к которому будут привлекаться, возможно, какие-то компании, социологические службы, за пределами избирательного участка смогут провести этот социологический опрос", - пояснил Качура.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.