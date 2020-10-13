Проведення опитувань в день виборів суперечить Виборчому кодексу - КВУ

Додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес

Додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес

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Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом", - сказано у повідомленні.

У КВУ вказують на незрозумілість того, які саме юридичні механізми можуть використати для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься у приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - йдеться у повідомленні.

Комітет також звертає увагу, що до дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Водночас у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.