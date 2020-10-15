На місцевих виборах більшість людей будуть голосувати всліпу - КВУ

Більшість виборців визначатимуться вже на дільницях

Більшість виборців визначатимуться вже на дільницях

Фото: з відкритих джерел

У Комітеті виборців України вважають, що більшість виборців на місцевих виборах будуть обирати кандидатів від партій за зовнішніми ознаками, тобто майже наосліп.

Як передає RegioNews, про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще не готові підбивати підсумки агітаційної кампанії, оскільки вона ще триває. Але, узагальнюючи наявні агітаційні матеріали, ми бачимо, що кандидати перейшли в формат інформування про себе. Ми бачимо перші програми. Вони любительські, неякісні, малозмістовні. Розповіді про виборчі списки - це лише поверхневе ознайомлення з кандидатами: красива дівчина, яка працює у популярній професії. Оце приблизно формула того, яким чином партії подають кандидатів на місцях. А детального інформування: про професійні навички, про здобутки, про плани роботи - цього немає і навряд чи з'явиться", - зазначив Кошель.

За його словами, відсутність інформації про конкретних кандидатів - це проблема, породжена, як Виборчим кодексом, так і короткої виборчої кампанією. У таких реаліях виборець повинен сам шукати інформацію про кандидатів.

Якщо інформація про кандидатів відсутня у публічних мережах, це означає, що кандидат не проявляв себе раніше як політик, як громадський діяч, і потрібно задуматисьчи можна йому довіряти", - сказав Кошель.

У той же час він прогнозує, що переважна більшість виборців не будуть шукати таку інформацію і визначатимуться вже безпосередньо на виборчих дільницях.

Раніше повідомлялося, що всеукраїнське опитування, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським на 25 жовтня може вплинути на результат голосування, оскільки близько 10% виборців обирають своїх кандидатів безпосередньо на дільниці.