09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
12:54  15 жовтня
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 14:17 9

Стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського

15 жовтня 2020, 14:17 9
Читайте также на русском языке
Станом на сьогодні, 15 жовтня президент оприлюднив лише два питання
Станом на сьогодні, 15 жовтня президент оприлюднив лише два питання
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

В Офісі президента озвучили всі питання, які планують задати виборцям за ініціативи Володимира Зеленського 25 жовтня.

Про це виданню "Новое время” повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

За словами Подоляка, до списку увійдуть наступні запитання:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Також Подоляк зазначив, що щодо п’ятого питання ще тривають обговорення.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.

Володимир Зеленський референдум Офіс президента опитування Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА
15 жовтня 2020, 13:20
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
15 жовтня 2020, 12:54
Зеленський 20 жовтня може виступити у Раді, - нардеп
15 жовтня 2020, 11:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »