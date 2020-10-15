Стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського

Станом на сьогодні, 15 жовтня президент оприлюднив лише два питання

Станом на сьогодні, 15 жовтня президент оприлюднив лише два питання

Фото: Офіс президента

В Офісі президента озвучили всі питання, які планують задати виборцям за ініціативи Володимира Зеленського 25 жовтня.

Про це виданню "Новое время” повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

За словами Подоляка, до списку увійдуть наступні запитання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Також Подоляк зазначив, що щодо п’ятого питання ще тривають обговорення.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.