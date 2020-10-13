Опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків, - ОП

У Зеленського вважають, що це форма безпосередньої демократії

У Зеленського вважають, що це форма безпосередньої демократії

Фото: Офіс президента

Проведення всеукраїнського опитування під час місцевих виборів 25 жовтня, яке анонсував президент Володимир Зеленський, не буде мати юридичних наслідків.

Про це йдеться в заяві Офісу президента, передає RegioNews.

У Зеленського опитування назвали засобом "безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики”, який "дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства".

Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента також заявили, що опитування, на відміну від референдуму, не буде мати прямих юридичних наслідків.

Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні”, - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Водночас у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

Також у КВУ заявили, що проведення опитувань в день виборів суперечить Виборчому кодексу.