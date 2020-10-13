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13 жовтня 2020, 16:18 3

Без бюджетних грошей: у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського

13 жовтня 2020, 16:18 3
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До роботи залучать волонтерів, і, можливо, соціологічні служби
До роботи залучать волонтерів, і, можливо, соціологічні служби
Фото: vesti.ua
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На анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня кошти з державного бюджету виділяти не будуть. До його проведення залучать не ЦВК, а волонтерів.

Про це розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це не будуть кошти з Державного бюджету, і не буде до цього процесу залучена Центральна виборча комісія, тому що, власне, відповідне законодавство не було прийнято у Верховній Раді. Тому це швидше буде проект, реалізований волонтерами та, можливо, якимись соціологічними службами", - зазначила Кравчук.

Депутат додала, що технологічні питання проведення опитування "проясняться найближчим часом" представниками президента.

Кравчук також підкреслила, що партія "Слуга народу" жодним чином не буде залучена до опитування.

Очевидно, це буде відбуватися не на виборчій дільниці, не в кабінці для голосування, не на території, де мають право постійно знаходитися тільки члени цієї ТВК і офіційні спостерігачі. А сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя, і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнському опитуванні Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом. Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків.

вибори Володимир Зеленський опитування Слуга народа бюджетні кошти волонтери соціологія 25 жовтня
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