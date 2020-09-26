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26 вересня 2020, 18:55 7

Рятувальники вилучили бортові самописці із уламків літака Ан-26

26 вересня 2020, 18:55 7
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Раніше доступ до "чорних скриньок” був ускладнений
Фото: ДСНС
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З уламків літака Ан-26, що впав на Харківщині, вже дістали бортові самописці.

Як повідомляє "Укрінформ”, про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки”, - сказав Кучер.

Він додав, що вилучені "чорні скриньки” найближчим часом буде розшифровано.

Відомо, що наразі на місці катастрофи працює техніка, яка збирає уламки літака.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.

авіакатастрофа чорний ящик Харківська область Олексій Кучер АН-26
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