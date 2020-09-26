Спасатели изъяли бортовые самописцы из обломков самолета Ан-26

Ранее доступ к "черным ящикам" был невозможен

Ранее доступ к "черным ящикам" был невозможен

Фото: ГСЧС

Из обломков самолета Ан-26, упавшего на Харьковщине, уже достали бортовые самописцы.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

Он добавил, что "черные ящики" в ближайшее время будут расшифрованы.

Известно, что сейчас на месте катастрофы работает техника, которая собирает обломки самолета.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.