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26 сентября 2020, 18:55 6

Спасатели изъяли бортовые самописцы из обломков самолета Ан-26

26 сентября 2020, 18:55 6
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Ранее доступ к "черным ящикам" был невозможен
Фото: ГСЧС
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Из обломков самолета Ан-26, упавшего на Харьковщине, уже достали бортовые самописцы.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

Он добавил, что "черные ящики" в ближайшее время будут расшифрованы.

Известно, что сейчас на месте катастрофы работает техника, которая собирает обломки самолета.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.

авиакатастрофа черный ящик Харьковская область Алексей Кучер АН-26
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