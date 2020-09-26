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26 вересня 2020, 11:39 17

Президент Зеленський прибув на місце катастрофи літака АН-26

26 вересня 2020, 11:39 17
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На місці авіатрощі продовжуються рятувально-пошукові роботи
На місці авіатрощі продовжуються рятувально-пошукові роботи
Фото: ТСН
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Президент України Володимир Зеленський прибув на місце падіння літака  АН-26 під Чугуєвом Харківської області.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Відомо, що літак президент приземлився в Чугуєві близько 10:40 на військовому аеродромі.

Він пообіцяв, що родинам загиблих та потерпілих в авіакатастрофі літака ЗСУ на Харківщині буде надана допомога.

Буде, обов'язково буде. Зараз прем'єр о 12-ій, мені здається, ми з ним говорили ще вчора вночі, зранку, прем'єр готує засідання Кабміну, обов'язково повинен підняти ці питання", - сказав президент.

Зеленський також зауважив, що зараз у ЗМІ є багато версій трагедії, але закликав дочекатися офіційних висновків слідчої комісії.

Це велика трагедія, загинули наші хлопці! Дочекаймось офіційних результатів слідчої комісії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

авіакатастрофа Володимир Зеленський президент Харківська область АН-26
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