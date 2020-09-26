Загибель військових льотчиків: 26 вересня в Харківській області оголошено днем жалоби

Відповідне розпорядження підписав голова ХОДА Олексій Кучер

Відповідне розпорядження підписав голова ХОДА Олексій Кучер

Фото: flickr

У Харківської області субота, 26 вересня, оголошена днем жалоби за загиблим внаслідок катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

За даними Харківської ОДА, сьогодні на всій території області будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій.

Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності у цей день рекомендується скасувати розважальні заходи і спортивні змагання, а теле- і радіокомпаній - внести зміни у програму передач", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.