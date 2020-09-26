09:44  26 сентября
В Украине снова антирекорд: зафиксировано 3833 случая COVID-19
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
09:33  26 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2020, 11:39 15

Президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26

26 сентября 2020, 11:39 15
Читайте також українською мовою
На месте крушения продолжаются спасательно-поисковые работы
На месте крушения продолжаются спасательно-поисковые работы
Фото: ТСН
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место падения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что самолет президент приземлился в Чугуеве около 10:40 на военном аэродроме.

Он пообещал, что семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета ВСУ на Харьковщине будет оказана помощь.

Будет, обязательно будет. Сейчас премьер в 12:00, мне кажется, мы с ним говорили еще вчера ночью, утром, премьер готовит заседание Кабмина, обязательно должен поднять эти вопросы", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что сейчас в СМИ много версий трагедии, но призвал дождаться официальных выводов следственной комиссии.

Это большая трагедия, погибли наши ребята! Давайте дождемся официальных результатов следственной комиссии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

авиакатастрофа Владимир Зеленский президент Харьковская область АН-26
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26
26 сентября 2020, 11:39
На Харьковщину прибыла правительственная комиссия по расследованию аварии самолета Ан-26
26 сентября 2020, 11:01
Гибель военных летчиков: 26 сентября в Харьковской области объявлено днем ​​траура
26 сентября 2020, 10:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »