Президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26

На месте крушения продолжаются спасательно-поисковые работы

На месте крушения продолжаются спасательно-поисковые работы

Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место падения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что самолет президент приземлился в Чугуеве около 10:40 на военном аэродроме.

Он пообещал, что семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета ВСУ на Харьковщине будет оказана помощь.

Будет, обязательно будет. Сейчас премьер в 12:00, мне кажется, мы с ним говорили еще вчера ночью, утром, премьер готовит заседание Кабмина, обязательно должен поднять эти вопросы", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что сейчас в СМИ много версий трагедии, но призвал дождаться официальных выводов следственной комиссии.

Это большая трагедия, погибли наши ребята! Давайте дождемся официальных результатов следственной комиссии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.