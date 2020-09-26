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26 вересня 2020, 11:01 4

На Харківщину прибула урядова комісія з розслідування аварії літака Ан-26

26 вересня 2020, 11:01 4
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Вона створена за дорученням президента України
Вона створена за дорученням президента України
Фото: Facebook
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У Харківській області розпочала роботу Державна комісія з розслідування причин катастрофи військового літака Ан-26.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Вона була створена за дорученням президента України для з’ясування обставин падіння літака та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

За словами Геращенка, на місце авіакатастрофи в місто Чугуїв прибули віцепрем'єр Олег Уруський, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр МВС Арсен Аваков та голова ДСНС Микола Чечоткін.

За даними ДСНС, станом на ранок 26 вересня, на місці авіакатастрофи у Харківській області від ДСНС залучено 62 особи та 10 одиниць техніки. Також працюють психологи.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Кабмін Арсен Аваков літак Харківська область комісія катастрофа АН-26
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