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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 серпня 2020, 10:09 14

Поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання

01 серпня 2020, 10:09 14
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Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень
Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень
Фото: Нацполіція
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У ніч на 1 серпня правоохоронцям вдалося знайти так званого “полтавського терориста" Романа Скрипника, який переховувався з 23 липня.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За словами Геращенка, поліція виявила Скрипника близько 2 години ночі 1 серпня в одному з нежитлових будинків села Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Він погрожував гранатою і знову взяв в заручники правоохоронця, капітана місцевої поліції, який мав при собі табельну зброю.

Спецназу довелося ліквідувати злочинця точним пострілом.

З метою затримання зловмисника була введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім”. Вжитими заходами поліцейського звільнили. Злочинця ліквідували співробітники поліцейського спецназу КОРД шляхом точного пострілу”, - написав Геращенко.

За його словами, у заручника було три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він та інші правоохоронці не постраждали.

У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях”, - додав Геращенко.

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Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.

убивство затримання МВС Полтавська область Антон Геращенко терорист
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