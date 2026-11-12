У Хмельницькому 17-річного хлопця затримали з пакунками амфетаміну

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому правоохоронці затримали 17-річного місцевого жителя, у якого виявили пакунки з амфетаміном та речовиною рослинного походження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 10 листопада близько 01:30 на вулиці Заводській. Пакунки з речовинами виявили оперативники кримінальної поліції.

Хлопця затримали. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин з метою збуту.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.