У Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожує підірвати гранату
У Полтаві чоловік під час затримання біля приміщення Полтавського адміністративного суду дістав гранату і погрожує її підірвати.
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Відомо, що його намагалися затримати працівники карного розшуку за підозрою у викраденні автомобіля.
Однак він дістав гранату РГД-5 і погрожує її підірвати. За інформацією видання, правоохранітелі запровадили в дію спецоперацію "Грім".
Як повідомляє Поліція Полтавської області, правоохоронці вживають заходи для затримання зловмисника.
На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та інші спеціальні служби.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.