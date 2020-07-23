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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 10:21 23

У Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожує підірвати гранату

23 липня 2020, 10:21 23
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Він дістав гранату, коли його намагались затримати
Він дістав гранату, коли його намагались затримати
Фото: flickr
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У Полтаві чоловік під час затримання біля приміщення Полтавського адміністративного суду дістав гранату і погрожує її підірвати.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Відомо, що його намагалися затримати працівники карного розшуку за підозрою у викраденні автомобіля.

Однак він дістав гранату РГД-5 і погрожує її підірвати. За інформацією видання, правоохранітелі запровадили в дію спецоперацію "Грім".

Як повідомляє Поліція Полтавської області, правоохоронці вживають заходи для затримання зловмисника.

На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та інші спеціальні служби.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

суд Полтава вибух поліція затримання Граната
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