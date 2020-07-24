"Полтавського терориста" досі не знайшли, до пошуків залучена авіація

Спецоперація із його пошуку тривала всю ніч

Спецоперація із його пошуку тривала всю ніч

Фото: poltava.to

У Полтавській області всю ніч тривали пошуки Романа Скрипника, який вчора, 23 липня взяв в заручники полковника поліції.

Про це повідомляє пресцентр поліції Полтавської області, передає RegioNews.

Активна фаза спецоперації триває, вона не припинялася ні на хвилину, задіяні співробітники декількох правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

За словами головного спеціаліста відділу комунікації поліції Полтавської області Поліни Ларіної, роботу із пошуку терориста координує спільний штаб поліції, СБУ і прокуратури.

Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучена авіація, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і нацгвардія",- сказала вона.

За словами Ларіної, Скрипник після звільнення офіцера поліції втік через лісопосадку і зараз переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

Як повідомляє "PavlovskyNEWS", територія з усіх сторін перекрита. Правоохоронці сподіваються, що Скрипнику не вдалося пройти через поліцейські кордони. Деталі спецоперації тримаються в секреті.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі.