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31 липня 2020, 11:30 10

День полтавського бабака

31 липня 2020, 11:30 10
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Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – безрезультатні пошуки "полтавського терориста" Романа Скрипника, який під час спецоперації взяв у заручники полковника поліції, втік від правоохоронців і вже понад тиждень переховується в полях під Миргородом.

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