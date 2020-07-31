День полтавського бабака
Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – безрезультатні пошуки "полтавського терориста" Романа Скрипника, який під час спецоперації взяв у заручники полковника поліції, втік від правоохоронців і вже понад тиждень переховується в полях під Миргородом.
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
09 травня 2020
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
01 травня 2020
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
10 квітня 2020
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
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Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе