День полтавського бабака

Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – безрезультатні пошуки "полтавського терориста" Романа Скрипника, який під час спецоперації взяв у заручники полковника поліції, втік від правоохоронців і вже понад тиждень переховується в полях під Миргородом.