"Полтавський терорист" взяв у заручники полковника поліції та їде за межі міста

Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати

Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати

Фото: Facebook

У Полтаві чоловік, який раніше погрожував підірвати гранату, погодився обміняти заручника-поліцейського на керівника кримінального розшуку.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає RegioNews.

Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожує підірвати, а також утримував в заручниках співробітника поліції, який приїхав на виклик.

Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі Богдан", - повідомив Геращенко.

Він додав, що зловмисник рухається в напрямку виїзду з міста, його супроводжують поліцейські.

Ми робимо все для того, щоб всі життя і правоохоронців, і громадян, і самого зловмисника були збережені. Продовжуються перемовини, ціль яких - примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим.", – підсумував він.

Нагадаємо, у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожує підірвати гранату.