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12 листопада 2026, 11:11

"Иди сюда, give me please translate": Буданов потрапив у курйозну ситуацію з журналістами

12 листопада 2026, 11:11
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Скриншот із відео
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Керівник Офісу Президента та член української переговорної групи Кирило Буданов потрапив у курйозну ситуацію під час спілкування із закордонними журналістами за підсумками переговорів в Абу-Дабі

Відповідне відео поширили в мережі, передає RegioNews.

Під час спілкування один із журналістів англійською запитав Буданова, чи відмовилася Росія від вимоги щодо передачі їй неокупованої частини Донбасу, чи продовжує наполягати на цьому.

Буданов не одразу зрозумів запитання та після короткої паузи покликав перекладача.

"Иди сюда, give me please translate", – сказав він.

Після цього керівник ОП додав: "Я понимаю, мне надо время".

Що відомо про мовний скандал за участю Буданова

2 листопада під час подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині керівник Офісу Президента Кирило Буданов спілкувався російською мовою. Це стало підставою для звернення до уповноваженої із захисту державної мови.

Згодом мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що з Будановим провели розмову щодо дотримання мовного законодавства. За її словами, посадовець визнав порушення та погодився сплатити передбачений законом штраф.

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