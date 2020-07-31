Ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ

Співучасником Штепи був російський терорист Ігор Гіркін

Співучасником Штепи був російський терорист Ігор Гіркін

Фото: Нацполіція

Ексмер Слов'янська Неля Штепа підозрюється у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Беліченка, яке було скоєне 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив" із посиланням на дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає RegioNews.

Відомо, що 5 червня 2020 року у відділ поліції надійшла заява офіцера СБУ Андрія Дубовика, який попросив допитати його як потерпілого щодо подій того дня.

Згідно із даними реєстру, співучасником Штепи був російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), якого називають одним із організаторів захоплення проросійськими бойовиками Слов'янська і Краматорська.

За даними слідства, Штепа, Гіркін та інші особи поблизу Семенівки вчинили вбивство Геннадія Беліченка, а також заподіяли умисні тяжкі тілесні ушкодження іншим офіцерам СБУ.

Матеріали було внесено до ЄРДР 29 травня 2020 року.

Колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у створенні терористичних організацій і замаху на територіальну цілісність України. Вона пробула в СІЗО до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт.

Нагадаємо, проти ексмера Слов`янська Нелі Штепи відкрили ще одну кримінальну справу. Штепі інкримінують умисне нанесення важких тілесних ушкоджень.