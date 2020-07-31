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31 липня 2020, 20:42 1

Під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк

31 липня 2020, 20:42 1
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 31 липня, друга річниця нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це пише Regionews з посиланням на Радіо Свобода.

Акцію організувала ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Мітингувальники прийшли до будівлі МВС з вимогою покарати винних у вбивстві Гандзюк, а також притягнути до відповідальності співробітників правоохоронних органів, які намагалися перешкодити розслідуванню нападу.

Учасники акції скандували гасла в бік міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після чого запалили фаєри.

Нагадаємо, 31 липня 2018 на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

Арсен Аваков МВС Катерина Гандзюк активісти Владислав Мангер акція
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