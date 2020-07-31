Під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк

Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті

Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 31 липня, друга річниця нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це пише Regionews з посиланням на Радіо Свобода.

Акцію організувала ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Мітингувальники прийшли до будівлі МВС з вимогою покарати винних у вбивстві Гандзюк, а також притягнути до відповідальності співробітників правоохоронних органів, які намагалися перешкодити розслідуванню нападу.

Учасники акції скандували гасла в бік міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після чого запалили фаєри.

Акція під МВС "2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк" pic.twitter.com/gKN98PFckM — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 31, 2020

Нагадаємо, 31 липня 2018 на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.