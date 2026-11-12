Удар по Києву: кількість постраждалих зросла

Фото: ДСНС

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по дев'ятиповерхівці у Соломʼянському районі столиці

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"До семи людей зросла кількість постраждалих у Соломʼянському районі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики всім надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 12 листопада у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий будинок. Виникла пожежа з третього по шостий поверх. Раніше повідомлялося, що загинула 44-річна жінка, п’ятеро людей постраждали.