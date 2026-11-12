Російський удар по Києву: загинула 44-річна жінка, ще п'ятеро постраждали

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У Солом'янському районі Києва внаслідок російського удару загинула 44-річна жінка. Ще п’ятеро людей постраждали

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 09:30 кількість постраждалих збільшилося до 5 осіб.

Усім постраждалим медики надали необхідну опомогу безпосередньо на місці події.

Нагадаємо, вранці 12 листопада у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий будинок. Виникла пожежа з третього по шостий поверх.