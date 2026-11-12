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12 листопада 2026, 10:33

Били кувалдою по спецтранспорту: СБУ затримала 13 учасників сутичок на Київщині

12 листопада 2026, 10:33
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Скриншот із відео
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Служба безпеки та Нацполіція затримали 13 учасників заворушень, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів – 18-річний уродженець Запорізької області, який пошкоджував кувалдою автомобіль патрульної поліції та автобус Національної гвардії.

За даними слідства, хлопець протягом чотирьох з половиною років перебував на тимчасово окупованій території України, а кілька місяців тому переїхав на Київщину.

Серед затриманих також 22-річна місцева жителька та 21-річний будівельник із Рівненщини. Їх підозрюють у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса Нацгвардії та закликах до пошкодження спецтранспорту.

Крім того, правоохоронці викрили одну з імовірних організаторок провокації, яка використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга. За інформацією СБУ, жінка видавала себе за медпрацівницю приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії. Водночас вона не мала відповідної медичної освіти, а МОЗ не видавало їй посвідчення лікаря.

Слідчі СБУ повідомили сімом затриманим про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та поширення інформації про переміщення або розміщення українських військових формувань. Усім сімом уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще шістьом фігурантам Нацполіція оголосила підозри у хуліганстві та опорі правоохоронцям. У межах розслідування також провели 14 додаткових обшуків.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту.

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