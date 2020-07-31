"Луцький терорист" оголосив голодування
Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і наразі перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування.
Про це пише Regionews з посиланням на ІА ВолиньPost.
За словами адвоката Сергія Тиможинського, Кривош оголосив голодування 30 липня через порушення його прав, зокрема - через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.
Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого.
Захисник Кривоша також стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.
Натомість у прес-службі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови тримання не надходили.
Нагадаємо, сьогодні в СБУ розповіли про хід розслідування справи "луцького терориста".