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31 липня 2020, 21:20 3

"Луцький терорист" оголосив голодування

31 липня 2020, 21:20 3
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Таким чином він протестує проти умов утримання в СІЗО
Таким чином він протестує проти умов утримання в СІЗО
Фото з відкритих джерел
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Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і наразі перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування.

Про це пише Regionews з посиланням на ІА ВолиньPost.

За словами адвоката Сергія Тиможинського, Кривош оголосив голодування 30 липня через порушення його прав, зокрема - через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.

Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого.

Захисник Кривоша також стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

Натомість у прес-службі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови тримання не надходили.

Нагадаємо, сьогодні в СБУ розповіли про хід розслідування справи "луцького терориста".

СІЗО Луцьк права терорист голодування
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