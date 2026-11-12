Під ударом енергетика й транспорт: Росія атакувала вісім областей України

Фото: ДСНС Волині

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, є загибла та щонайменше 12 постраждалих.

У Запоріжжі російські війська вдарили по території об’єкта генерації електроенергії. На Одещині та Рівненщині під ударом опинилися високовольтні підстанції.

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено будівельно-виробниче підприємство, а на Київщині – цивільне підприємство.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки в Рівному, Запорізькій та Харківській областях.

До ліквідації наслідків російських ударів залучені рятувальники, поліцейські, медики та енергетики.

Нагадаємо, в ніч на 12 листопада РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами "Циркон" та 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях.