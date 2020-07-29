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29 липня 2020, 16:01 6

"Полтавський терорист" можливо вчинив самогубство - Геращенко

29 липня 2020, 16:01 6
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Силовики досі не знайшли Романа Скрипника, який тиждень тому взяв у заручники поліцейського
Силовики досі не знайшли Романа Скрипника, який тиждень тому взяв у заручники поліцейського
Фото: МВС
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Поліція продовжує пошуки «полтавського терориста», однак у МВС припускають, що злочинець міг покінчити життя самогубством.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Regionews з посиланням на 112.ua.

Одна з версій – що цей чоловік, можливо, вже і неживий, тому що, за даними поліції та за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як виявилося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів. Також такі свідчення дали ті люди, які з ним тісно спілкувалися, що він дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг завершити життя самогубством", – сказав Геращенко.

Водночас заступник глави МВС зазначив, що поліція продовжує пошуки зловмисника.

Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи цей чоловік живий, чи не живий, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії", – додав Геращенко.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Полтавська область Полтава терорист Заручники поліція Антон Геращенко
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