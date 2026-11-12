Віткофф і Кушнер їдуть до Путіна: Зеленський назвав три питання, на які чекає відповіді

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Україна очікує, що після зустрічі з Путіним у Москві представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомлять позицію Росії щодо обміну полоненими, енергетичного перемир'я та зустрічі лідерів

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він наголосив на необхідності зустрічі на рівні лідерів, оскільки саме там мають вирішувати питання, на які переговорні команди не мають відповідного мандату. Зокрема, йдеться про територіальні питання.

Також Зеленський повідомив, що під час переговорів порушували теми припинення вогню, енергетичного перемир’я та припинення бойових дій на морі. За його словами, американська сторона не має повноважень самостійно ухвалювати рішення щодо цих питань.

Глава держави розраховує зустрітися з представниками Трампа у Дубліні в четвер увечері.

Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Путіним у Москві, після чого планують вирушити до Дубліна для переговорів із Зеленським.

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: що відомо

10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

Українську делегацію очолив Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

Перед початком тристоронньої зустрічі, 10 листопада, українська делегація провела консультації з представниками НАТО, США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Сторони обговорили координацію зусиль для завершення війни та можливі гарантії безпеки для України.

Після цього розпочалися переговори у форматі Україна – США – Росія. За підсумками першого дня українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про перебіг зустрічей. Глава держави назвав їх конструктивними та змістовними.

Основну увагу учасники приділили гуманітарним питанням, зокрема звільненню військовополонених, гарантіям безпеки для України та можливим крокам із деескалації. Також обговорювали варіанти обміну полоненими за формулами "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

11 листопада близько 13:10 за київським часом переговори завершилися. Член української делегації Давид Арахамія назвав їх одними з найскладніших за час своєї участі в переговорному процесі.

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що головною темою зустрічей була майбутня система безпеки в Європі. За його словами, щодо окремих питань сторонам вдалося знайти спільну мову.

Представник президента США Джаред Кушнер охарактеризував другий день переговорів як змістовний, але напружений. Він зазначив, що низка обговорених питань потребує додаткових консультацій.