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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 12:43 21

"Полтавський терорист" їде із заручником в сторону Києва

23 липня 2020, 12:43 21
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Його супроводжують поліцейські автомобілі
Його супроводжують поліцейські автомобілі
Фото: poltava.to
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на русском языке

Автовикрадач, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, і взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Введено в дію спецоперацію "Грім". Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста", - написав Синєгубов.

Він додав, що злочинець рухається в напрямку Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагались затримати.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції та поїхав за межі міста. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Київ Полтава Олег Синєгубов Полтавська область ОДА терорист
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