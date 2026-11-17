Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі Р-14 автомобіль Citroen збив 19-річного пішохода, який перебував на дорозі. Від отриманих травм хлопець загинув.

На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Усі обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.