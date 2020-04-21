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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 квітня 2020, 16:57 35

Зеленський запланував декілька гучних звільнень - ЗМІ

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21 квітня 2020, 16:57 35
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Володимир Зеленський найближчим часом планує підписати указ про звільнення радника президента з питань безпеки та оборони Івана Апаршина, а також заступницю голови Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко
Фото: Facebook
Володимир Зеленський найближчим часом планує підписати указ про звільнення радника президента з питань безпеки та оборони Івана Апаршина, а також заступницю голови Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко

Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами джерел видання, Анну Коваленко планують перевести в Кабінет міністрів України на посаду заступниці чинного міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Про те, куди буде перенаправлений Іван Апаршин, достеменно не відомо.

Видання зазначає, що на посаду заступника голови Офісу президента з питань оборони буде призначений ветеран військової розвідки Роман Машовець.

На сайті президента указів про звільнення Івана Апаршина та Анни Коваленко покищо немає.

Довідка: Іван Апаршин — радянський та український військовий, полковник запасу. 17 жовтня 2019 року був призначений генеральним директором Директорату з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента України.

Анна Коваленко — українська активістка і журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, експертка з питань оборони та безпеки. Народний депутат України 9-го скликання від партії Слуга народу, увійшла в Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 4 вересня 2019 року була призначена заступницею голови Офісу президента.

Нагадаємо, фігуранти "плівок Лероса" розповіли, що кандидати на державні посади мали сплачувати до 900 тисяч гривень нібито за експертизу їхніх проектів у Національному інституті стратегічних досліджень.


призначення Володимир Зеленський Офіс президента Слуга народа
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