Зеленський запланував декілька гучних звільнень - ЗМІ
Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на джерела в Офісі президента, передає RegioNews.
За словами джерел видання, Анну Коваленко планують перевести в Кабінет міністрів України на посаду заступниці чинного міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Про те, куди буде перенаправлений Іван Апаршин, достеменно не відомо.
Видання зазначає, що на посаду заступника голови Офісу президента з питань оборони буде призначений ветеран військової розвідки Роман Машовець.
На сайті президента указів про звільнення Івана Апаршина та Анни Коваленко покищо немає.
Довідка: Іван Апаршин — радянський та український військовий, полковник запасу. 17 жовтня 2019 року був призначений генеральним директором Директорату з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента України.
Анна Коваленко — українська активістка і журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, експертка з питань оборони та безпеки. Народний депутат України 9-го скликання від партії Слуга народу, увійшла в Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 4 вересня 2019 року була призначена заступницею голови Офісу президента.
Нагадаємо, фігуранти "плівок Лероса" розповіли, що кандидати на державні посади мали сплачувати до 900 тисяч гривень нібито за експертизу їхніх проектів у Національному інституті стратегічних досліджень.
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