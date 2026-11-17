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Президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів

Про це глава держави написав у соцмережах, передає RegioNews.

"Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ", – сказав Зеленський.

За словами президента, перед виходом на фінальну ціль українські військові поетапно знищували російські системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші визначені об'єкти.

Під час операції використали низку українських розробок, зокрема безпілотники Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та ракети Р-360 "Нептун".

Зеленський розповів, що безпілотники "Паляниця" уразили автомобільну частину мосту. Залізничну частину атакували ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5.

Також, за словами президента, українські військові застосували ракети "Фламінго" для керованого ураження цілі.

Глава держави наголосив, що Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для деескалації, однак у відповідь отримувала відмови. Він зазначив, що Росія продовжує атакувати українську інфраструктуру, зокрема мости в Запоріжжі, Дніпрі, Києві та на Одещині. Україна, за його словами, відновлює пошкоджені об'єкти, але водночас відповідає на російський терор.

"Війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась", – наголосив Зеленський.

Він подякував СБУ, підрозділам Сил оборони, Міністерству оборони, Головнокомандувачу ЗСУ, Генштабу та українським виробникам зброї за проведення операції.

Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.