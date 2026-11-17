Ілюстративне фото: ДСНС Хмельниччини

У вівторок, 17 листопада, російський безпілотник влучив у житловий будинок в Хмельницькому. Внаслідок удару виникла пожежа

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння. Наразі там працюють усі необхідні служби.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада західні регіони України опинилися під масованою атакою російських "шахедів". Під загрозою ударних безпілотників, зокрема Львівська, Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області.

На Львівщині під час масованої російської атаки зафіксували падіння ворожого безпілотника. Дрон упав у полі в одному із сіл Золочівського району неподалік житлового будинку.

Унаслідок ранкового російського удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів.