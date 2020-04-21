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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 17:23 15

В Офісі президента візьмуться за мерів Харкова і Одеси, які не закрили ринки

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21 квітня 2020, 17:23 15
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Офіс президента обговорить з Володимиром Зеленським та Арсеном Аваковим бездіяльність Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова щодо закриття продовольчих ринків
Фото: офіс президента України
Офіс президента обговорить з Володимиром Зеленським та Арсеном Аваковим бездіяльність Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова щодо закриття продовольчих ринків

За повідомленням Офісу президента, це питання розглянули сьогодні на селекторній нараді Андрія Єрмака з головами обласних адміністрацій, пише RegioNews.

Одним з питань, яке розглядалося на нараді, було виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях. Це питання обговорювалося й на кількох минулих селекторних нарадах під головуванням Андрія Єрмака.

Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка, 21 квітня, всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в містах Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже мери цих міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

"Ми піднімемо це питання більш серйозно з Президентом і міністром внутрішніх справ", – зазначив Андрій Єрмак.

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Генадій Кернес Генадій Труханов Офіс президента Андрій Єрмак ринки карантин
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