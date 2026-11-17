Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення.

За попередньою інформацією, даних про поранених наразі не надходило.

Водночас повітряна тривога в області триває.

Мешканців закликають дбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 17 листопада західні регіони України опинилися під масованою атакою російських "шахедів". Під загрозою ударних безпілотників, зокрема Львівська, Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області.

На Львівщині під час масованої російської атаки зафіксували падіння ворожого безпілотника. Дрон упав у полі в одному із сіл Золочівського району неподалік житлового будинку.