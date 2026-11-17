Ніколи такого не було і знову сталося

Ніколи такого не було і знову сталося

Фото: ОП

Трамп заявив, що Путін "трохи відступає" щодо України і міг би бути "набагато жорсткішим". Мля...

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорюватиме російсько-українську війну під час поїздки до Китаю. Про це він сказав журналістам 16 листопада перед Білим домом.

"Ми поговоримо про мою улюблену тему – Україну. Україна програє Росії. Тож ми про це говоритимемо".

Про позицію російського диктатора Трамп сказав, що той "трохи відступає" в питанні України й, "чесно кажучи, міг би бути набагато жорсткішим". "Я думаю, він хотів би, чесно кажучи, я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося", – переконаний Трамп.

Ну, от що робити з цими його заявами? І головне, що його не хвилює, що його слова не відповідають дійсності. Просто наповнює інформпростір. Як і наш Вова...