Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутки Iveco не дотримався безпечної швидкості руху та зіткнувся з попутним автомобілем Dacia Logan під керуванням 45-річної жінки.

Внаслідок зіткнення постраждали 33-річний пасажир маршрутки, водійка легковика та її 25-річна пасажирка. Усіх трьох госпіталізували з тяжкими травмами.

Поліція відкрила кримінальне провадження. У водіїв відібрали біологічні зразки, транспортні засоби вилучили. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.