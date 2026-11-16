Україна може отримати підтримку на переговорах від європейців

Україна може отримати підтримку на переговорах від європейців

Фото з відкритих джерел

Позитив:

1. Не можна обговорювати європейську безпеку без Європи. Тепер Європа долучилася й може сказати своє слово.

2. Україна може отримати підтримку на переговорах від європейців, які налаштовані допомагати.

Негатив:

1. Росії фактично вдалося затягнути тему європейської архітектури безпеки в рамку переговорів про завершення війни. Будуть качати тему відступу НАТО до кордонів 1991 за підтримки США.

2. Європейська участь у переговорах буде використана для розколу європейської єдності, бо відкритим є питання, хто саме представляє Європу.