Фото: Держмитслужба

На митному посту "Дякове" на Закарпатті у вантажівці з Італії виявили 142 пляшки незадекларованого вина. Найстаріша пляшка датована 1932 роком

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Водій перевозив збірний вантаж, у документах на який були зазначені кондитерські вироби, сантехніка, трикотаж та побутові товари. Однак під час перевірки митники знайшли у вантажному відділенні партію італійських вин різних марок.

Серед виявленого алкоголю були вина, датовані 1932-2006 роками. Деякі пляшки можуть становити особливу цінність для колекціонерів.

За попередніми оцінками, вартість однієї пляшки на українському ринку становить близько 2,5 тисячі гривень, а окремих витриманих вин може сягати 20-30 тисяч гривень.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Усі 142 пляшки тимчасово вилучили до рішення суду. Остаточну вартість алкоголю визначить експерт.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Львівщині митники вилучили партію колекційних монет: китайські дракони та срібло пам’яті Папи Римського.