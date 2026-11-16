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Правоохоронці викрили чоловіків, які продавали автомобілі. Виявилось, що ці машини ввозили в Україну нібито для військових

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, до схеми причетні 55-річний житель Харкова та 37-річний житель Чугуєва. Вони організували ввезення в Україну автомобілів з ЄС. При цьому ділки оформлювали це через громадську організацію з документами з неправдивими відомостями.

Проте військовим ці авто не передавали. Згодом онлайн публікувались оголошення про продаж. За два автомобілі чоловіки отримали 3 та 3,6 тисячі доларів.

"За результатами експертизи, оціночна сума завданих збитків становить понад 8,9 мільйона гривень", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень. Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.