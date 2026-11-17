Фото: ДПСУ

На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який за 7 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний перетин кордону з Угорщиною на гумовому човні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час спілкування в месенджері ділок назвав вартість своїх послуг та пояснив, що кордон доведеться перетинати через річку поза офіційними пунктами пропуску. Для переправлення він пообіцяв надати гумовий човен і рятувальний жилет.

Чоловіка затримали на околиці селища Вилок під час передачі грошей.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон із Молдовою через Дністер.