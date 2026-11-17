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Кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки на Дніпро 17 листопада зросла до 10 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Стало відомо про ще трьох постраждалих – чоловіків віком 41 і 43 роки та 35-річну жінку.

Усіх трьох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сімох поранених внаслідок ударів по приватному сектору та кондитерській фабриці у Дніпрі.