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У Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталася 14 листопада близько 18:30 на вулиці Празькій у Дніпровському районі столиці.

За даними слідства, водій Toyota Prius рухався в напрямку Дарницької площі. У цей час нерегульованим пішохідним переходом переходили дорогу дві жінки з дітьми. Одна з них везла дитячий візочок із немовлям.

Слідство встановило, що водій не знизив швидкість і не надав перевагу пішоходам, унаслідок чого наїхав на візочок із дитиною.

Чотиримісячну дівчинку з тяжкими травмами госпіталізували. Інші пішоходи не постраждали.

Після ДТП чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині іномарка збила школяра. Хлопчик переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП він отримав множинні травми.